Kushinagar News: नवरात्र में फलाहार सामग्री महंगी होने से श्रद्धालुओं की जेब पर बढ़ा बोझ

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पडरौना। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होते ही फलाहार सामग्री के दामों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। बीते वर्ष 2025 की तुलना में इस वर्ष 2026 में फलाहार की सामग्री काफी महंगी हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। सबसे अधिक वृद्धि पिस्ता के दाम में देखी जा रही है। पिस्ता एक वर्ष पहले 1200 रुपये प्रतिकिलो की दर से बिक रहा था फिलहाल यह 1750 की दर से बिक रहा है।नवरात्र में फलाहार सामग्री के दाम बढ़ने से श्रद्धालुओं को जेब ढीली करनी पड़ रही है। मात्र एक वर्ष में ही फलाहार सामग्री के दाम 10 से 40 फीसदी तक बढ़ गए हैं। इसका असर यह है कि लोग पहले की तुलना में कम सामग्री खरीद रहे हैं।बेलवा चुंगी के किराना व्यापारी महेंद्र गोड, कोतवाली रोड के किराना व्यापारी अजय शर्मा ने बताया कि ग्राहक अब पहले की तुलना में कम मात्रा में सामान खरीद रहे हैं। जो लोग पहले किलो या दो किलो सामान खरीदते थे, वे अब आधा किलो खरीद रहे हैं। भावों को लेकर ग्राहकों से कई बार बहस भी हो जाती है। बिक्री के लिए मेवे के 50, 100 और 250 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए हैं, जिन्हें ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार खरीद रहे हैं।कुट्टू का आटा- 100140तीना के चावल130230साबूदाना- 70100सिंघाड़ा- 130190छुहारा180240नारियल340- 400किशमिश380- 500बादाम- 8501220पिस्ता12001750चीनी- 43- 55नोट : दाम रुपये प्रति किलो में