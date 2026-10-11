Kushinagar News: ई रिक्शा पर लदे 13 बोरी यूरिया को पुलिस ने पकड़ा

पडरौना। बरवापट्टी थाना क्षेत्र के पिपराही के पास पुलिस ने बिना कागजात ले जाई जा रही इफ्को की 13 बोरी यूरिया बरामद की है। खाद ई-रिक्शा पर लादकर ले जाई जा रही थी। पूछताछ के दौरान चालक खाद के परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। इस पर पुलिस ने ई-रिक्शा और खाद को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया। मामले की जानकारी कृषि विभाग को देकर जांच और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।बरवापट्टी थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार ने बताया कि पिपराही के पास ई-रिक्शा पर लदी यूरिया खाद के परिवहन से संबंधित कागजात मांगे गए थे। चालक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने 13 बोरी खाद समेत ई-रिक्शा जब्त कर लिया और इसकी सूचना कृषि विभाग को दी। तमकुहीराज एसडीएम कुणाल गौरव ने बताया कि प्रकरण की जानकारी मिली है। कृषि अधिकारी को सूचना देकर मामले की जांच कराने और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे।