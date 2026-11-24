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पडरौना। बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ निपुण लक्ष्य हासिल करने पर शिक्षक विशेष ध्यान दें। डिजिटल अटेंडेंस में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये निर्देश पडरौना ब्लॉक के बीईओ राजकिशोर सिंह ने सोमवार को पीएमश्री विद्यालय दुर्गवलिया के औचक निरीक्षण के दौरान दिए। डायट परिसर स्थित विद्यालय में उन्होंने शैक्षिक गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति, निपुण असेसमेंट और डिजिटल अटेंडेंस की समीक्षा की। इस दौरान मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता परखने के लिए बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी चखा। उन्होंने शिक्षकों को विद्यालय में बेहतर शैक्षिक माहौल बनाने के साथ स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। बीईओ ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।