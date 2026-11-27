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हर रोज ओपीडी में पहुंच रहे 100-150 मरीज, 50-60 को चश्मे की जरूरतपडरौना। मेडिकल कॉलेज में आंखों की जांच की सुविधा तो है लेकिन मरीजों को चश्मा बनवाने के लिए निजी दुकानों का सहारा लेना पड़ रहा है। ओपीडी में रोजाना 100 से 150 मरीज पहुंचते हैं। इनमें 50 से 60 मरीजों को चश्मे की जरूरत पड़ती है। वहीं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन की रफ्तार भी सुस्त है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक महज 31 मरीजों के ऑपरेशन हुए।मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में डॉक्टर आंखों से संबंधित बीमारियों की जांच और उपचार करते हैं। नेत्र परीक्षण अधिकारी मरीजों की आंखों की जांच कर चश्मे का नंबर लिखकर दे देते हैं। इसके बाद मरीजों को बाहर से चश्मा बनवाना पड़ता है। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में ही चश्मा उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उन्हें निजी दुकानों पर अधिक पैसे खर्च न करने पड़ें।मेडिकल कॉलेज के नेत्र चिकित्सक डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि 40 वर्ष की उम्र के बाद आंखों की रोशनी प्रभावित होने लगती है। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का अधिक इस्तेमाल भी आंखों से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा रहा है।नेत्र परीक्षण अधिकारी फिरोज आलम के मुताबिक, रोजाना करीब 50 से 60 मरीजों की आंखों की जांच के बाद उन्हें चश्मे की जरूरत होती है। ऐसे मरीजों को नंबर लिखकर पर्ची दे दी जाती है। वे अपनी सुविधा के अनुसार बाहर से चश्मा बनवा सकते हैं। बाजार में एक चश्मा बनवाने पर 500 से 800 रुपये तक खर्च आता है। न्यूनतम 500 रुपये के हिसाब से रोजाना 50 से 60 मरीजों के चश्मे पर 25 से 30 हजार रुपये खर्च होते हैं। यदि महीने में 25 दिन ओपीडी संचालित होती है तो यह रकम 6.25 लाख से 7.50 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि, यह अनुमान है और इसमें उन सभी मरीजों को शामिल माना गया है, जो चश्मा बनवाते हैं।नेत्र रोग विभाग के दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक मोतियाबिंद से पीड़ित सिर्फ 31 मरीजों के ऑपरेशन किए गए। विभाग की ओर से मोतियाबिंद के मरीजों को चिह्नित कर ऑपरेशन करने की बात कही जा रही है। वहीं, नेत्र परीक्षण अधिकारी फिरोज आलम के मुताबिक, ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की उपलब्धता नहीं होने से प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी।इस संबंध में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एसएन त्रिपाठी ने बताया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन से संबंधित दवाएं आ गई हैं। अगले एक-दो दिनों में जरूरत के अनुसार मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध करा दी जाएंगी।स्पीकअपमेडिकल कॉलेज में आंखों की जांच के बाद चश्मे का नंबर लिखकर बाहर से चश्मा बनवाने के लिए कहा जाता है। इससे मरीजों को परेशानी होती है। कॉलेज प्रबंधन को जांच के साथ चश्मा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि मरीजों को निजी दुकानों के चक्कर न लगाने पड़ें और खर्च भी कम हो।- रागिनी यादव, मठिया, तरकुलवामेडिकल कॉलेज में आंखों की जांच के बाद चश्मे का नंबर लिखकर दे दिया गया। बाजार में चश्मा बनवाने के लिए 700 रुपये मांगे जा रहे हैं। कॉलेज में ही चश्मा बनवाने की सुविधा होती तो कम खर्च में काम हो जाता।-नफीस अहमद, पडरौनावर्जनमेडिकल कॉलेज में आंखों के मरीजों की जांच कर उन्हें चश्मे का नंबर देने का प्रावधान है। मरीज अपनी सुविधा के अनुसार बाहर से चश्मा बनवा सकते हैं। कॉलेज में आंखों के ऑपरेशन की सुविधा है और मोतियाबिंद के मरीजों के ऑपरेशन किए जाते हैं।-डॉ. केपी गोंड, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य