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समाज कल्याण विभाग की जांच में सिर्फ 290 लाभार्थी ही मृत मिलेनीलांबुज मिश्रकुशीनगर। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के ब्लॉक स्तर के सत्यापन में सचिवों द्वारा मृत बताए गए 1,678 बुजुर्गों में 1,388 जीवित मिले हैं। गलत रिपोर्ट की वजह से इनकी पेंशन बंद हो गई थी। समाज कल्याण विभाग की ओर से इस महीने कराई गई जांच में सिर्फ 290 की मौत की पुष्टि हुई है।ग्राम पंचायतों के सचिव हर साल वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन कर नवीनीकरण करते हैं।पिछले पांच वर्षों में ब्लॉक स्तर पर सचिवों की ओर से किए गए सत्यापन में 1,678 वृद्धावस्था पेंशनधारकों को मृत दर्शा दिया गया था। इसके चलते उनकी पेंशन बंद हो गई थी। इनमें से कई बुजुर्ग खुद को जीवित साबित करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। जिले में फिलहाल 1,59,664 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। नए पात्र आवेदकों को भी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है।शासन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग की ओर से इसी माह दोबारा सत्यापन कराया गया। इसमें 1,388 पेंशनधारक जीवित मिले जबकि 290 की मृत्यु होने की पुष्टि हुई। इस गड़बड़ी से ब्लॉक स्तर पर सचिवों के माध्यम से कराए गए सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।0026 माह बाद सत्यापन में 20,457 आवेदक पात्र मिलेजिले के 20,457 लोगों ने करीब 26 माह पहले वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था। आवेदन के बाद पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अलग-अलग स्तर पर जांच और अपात्रों को चिह्नित करने में लंबा समय लग गया। इसके चलते हजारों बुजुर्ग पेंशन का इंतजार करते रहे।समाज कल्याण विभाग की ओर से नवंबर में कराए गए सत्यापन में ये 20,457 आवेदक पात्र पाए गए हैं। शासन स्तर से अपात्र लाभार्थियों की सूची मिलने के बाद लंबित आवेदनों के निस्तारण का रास्ता साफ हुआ है। विभाग ने पात्र लाभार्थियों का विवरण तैयार कर शासन को भेज दिया है। दिसंबर में इनके बैंक खातों में पेंशन की धनराशि भेजने की तैयारी की जा रही है।000वर्जनपांच साल में करीब वृद्धावस्था पेंशन के 1,678 लाभार्थियों को ब्लॉक स्तर पर हुए सत्यापन में मृत बताया गया था। उनकी पेंशन हो गई थी। शासन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग की ओर से दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है। इसमें 1,388 बुजुर्ग जीवित मिले हैं। दिसंबर में पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन की रकम भेजने का लक्ष्य रखा गया है।- संजय चौहान, डीएम, कुशीनगर000सरकारी पेंशन में भी सियासी गणितकुशीनगर। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के सत्यापन में भी सियासी गणित होता है। समाजसेवी पप्पू पांडेय कहते हैं कि ब्लॉक में तैनात सचिव गांवों में जाने के बजाए प्रधानों से पूछकर गलत सत्यापन करते हैं इससे पात्र योजना से वंचित हो जाते हैं। गांव की राजनीति में खेमेबाजी के चलते कई बार प्रधान गलत जानकारी दे देते है और सचिव उनकी बात सुनकर रिपोर्ट भेज देते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। गांव में वोट के लालच में प्रधान अपने चहेतों को योजनाओं का लाभ दिलाने और विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे तिकड़म करते हैं।