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- न्यूनतम वेतन, सेवा सुरक्षा और पीएफ-ईएसआईसी समेत सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की मांगपडरौना। जिले के बैंक मित्रों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान और अधिकारों की मांग को लेकर शनिवार को सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान को छह सूत्री ज्ञापन सौंपा। इसमें डायरेक्ट बीसी मॉडल लागू करने, प्रदेश की आउटसोर्सिंग व्यवस्था में शामिल करने के साथ न्यूनतम वेतन, सेवा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की मांग की गई।बैंक मित्रों ने कहा कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), आधार आधारित बैंकिंग, पेंशन और बीमा समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है। इसके बावजूद वर्षों से सेवा देने वाले बैंक मित्र अनियमित भुगतान, कम कमीशन, असुरक्षित सेवा और सामाजिक सुरक्षा के अभाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।ज्ञापन में बैंक मित्रों को सीधे संबंधित बैंकों से जोड़ने के लिए डायरेक्ट बीसी मॉडल लागू करने और कमीशन व मानदेय का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके अलावा उन्हें प्रदेश की आउटसोर्सिंग व्यवस्था में शामिल कर न्यूनतम वेतन और सेवा सुरक्षा देने की मांग उठाई गई। बैंक मित्रों ने पीएफ, ईएसआईसी, दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।उन्होंने आधिकारिक फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करने और बैंक मित्रों की सेवाओं को वैधानिक मान्यता देने की मांग की। साथ ही बीसी कंपनियों की ओर से कमीशन, भुगतान और कार्य संचालन में की जा रही कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान बैंक मित्र योगेंद्र तिवारी समेत अन्य मौजूद रहे।