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जिला मुख्यालय रविंद्रनगर से छावनी तक सड़क किनारे आठ विद्यालयों के विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार बेपरवाहपडरौना। जिला मुख्यालय रविंद्रनगर से छावनी तक सड़क किनारे संचालित आठ विद्यालयों के विद्यार्थियों की सुरक्षा खतरे में है। स्कूलों के सामने न स्पीड ब्रेकर हैं, न जेब्रा क्रॉसिंग और न ही चेतावनी संकेतक। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों के बीच बच्चों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ती है। इसके बावजूद संबंधित विभागों की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं।जिला मुख्यालय स्थित बीएसए कार्यालय से करीब 200 मीटर की दूरी पर पडरौना-कसया मार्ग के किनारे तीन निजी और दो सरकारी विद्यालय संचालित हैं। वहीं, रविंद्रनगर से पडरौना जाने वाले मार्ग पर सोहरौना में भी सड़क किनारे प्राथमिक विद्यालय स्थित है। सुबह विद्यालय खुलने और छुट्टी के समय सड़क पर बच्चों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में अभिभावक भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं।विद्यालयों के आसपास वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए हैं। वाहन चालकों को सतर्क करने के लिए चेतावनी संकेतक भी नहीं लगाए गए हैं। जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होने से बच्चों को सड़क पार करने में परेशानी होती है। तेज रफ्तार वाहनों के बीच छोटे बच्चों के लिए सड़क पार करना और भी जोखिम भरा हो जाता है।रविंद्रनगर स्थित शाकुंतल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अजय कुमार मिश्र और सोहरौना स्थित प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कुमारी रोशनी ने बताया कि सड़क पार करते समय बच्चों को दोनों तरफ से आने वाले वाहनों पर नजर रखनी पड़ती है। कई बार तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पार करना मुश्किल हो जाता है। विद्यालयों के सामने जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होने से वाहन चालकों को भी विद्यार्थियों की आवाजाही का संकेत नहीं मिल पाता।स्थानीय निवासी मारकंडेय तिवारी, सुरेंद्र सिंह और पवन यादव ने बताया कि विद्यालयों के सामने यातायात सुरक्षा के इंतजाम जरूरी हैं। संबंधित विभाग को ऐसे स्थानों पर स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग और चेतावनी बोर्ड लगवाने चाहिए। जरूरत के अनुसार यातायात कर्मियों की तैनाती भी होनी चाहिए, ताकि किसी अनहोनी से पहले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।एनएच-पीडब्ल्यूडी गोरखपुर के जेई अवधेश प्रसाद ने बताया कि सड़क किनारे संचालित विद्यालयों का सर्वे कराया जाएगा। जरूरत के अनुसार विद्यालयों के आसपास सड़क पर संकेतक और जेब्रा क्रॉसिंग जल्द लगवाई जाएगी।वर्जनसड़क किनारे स्थित विद्यालयों के आसपास सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। विद्यालयों के दोनों तरफ जेब्रा क्रॉसिंग और संकेतक लगवाने के लिए एनएच-725 के अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा।- अनिल कुमार सिंह, बीएसए