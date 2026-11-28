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परिजन के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर वे सुमन को सीएचसी तमकुहीराज ले गए थे। आरोप है कि वहां सीमित संसाधनों का हवाला देकर उसे वापस भेज दिया गया। इसके बाद परिजन उसे कस्बे के तरया रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। आरोप है कि अस्पताल संचालक ने सामान्य प्रसव कराने का आश्वासन देकर उसे भर्ती कर लिया।कई घंटे इंतजार के बाद भी सामान्य प्रसव नहीं हुआ तो परिजन ने उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही। हालांकि अपराह्न करीब तीन बजे ऑपरेशन से बच्चे का जन्म कराया गया। कुछ देर बाद नवजात की हालत बिगड़ने लगी। इस पर परिजन उसे कसया स्थित एक निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन का दावा है कि चिकित्सक ने ऑपरेशन के दौरान ही नवजात की मौत होने की बात कही थी। वहीं, प्रसूता को सेवरही क्षेत्र के एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।सीएचसी अधीक्षक डॉ. हिमांशु कुमार ने बताया कि सीएचसी से मरीजों को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर किया जाता है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। निजी अस्पताल संचालक से सभी जरूरी कागजात मांगे गए हैं। घटना के बाद शुक्रवार को भी निजी अस्पताल खुला रहने और उसके पंजीकरण की जांच नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रसूता के पिता रमेश गुप्ता ने बताया कि नवजात की मौत से परिवार में मातम पसरा है। प्रसूता की स्थिति सामान्य होने पर पुलिस को तहरीर दी जाएगी। संवाद