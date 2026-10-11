फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Nagar Panchayat removes roadside encroachments in Fazilnagar; issues warning.

Kushinagar News: फाजिलनगर में नगर पंचायत ने सड़क किनारे से हटाया अतिक्रमण, दी चेतावनी

Sun, 11 Oct 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Nagar Panchayat removes roadside encroachments in Fazilnagar; issues warning.
फाजिलनगर। कस्बे में सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण आए दिन लगने वाले जाम की समस्या बढ़ गई थी। नगर पंचायत ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एक अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया।
विज्ञापन

नगर पंचायत ने दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी है। कस्बे के प्रमुख मार्गों पर कई दुकानदार अपनी दुकानों का सामान सड़क तक फैलाकर रखते हैं। इससे सड़क की चौड़ाई काफी कम हो जाती है। आवागमन के दौरान अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी। राहगीरों और वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था।इस गंभीर समस्या को देखते हुए नगर पंचायत प्रशासन सक्रिय हुआ। उन्होंने पुलिस बल के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान चलाया।
विज्ञापन

सड़क की पटरियों पर दुकानें बढ़ाकर लगाने वालों को मौके से हटाया गया। भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत भी दी गई। ईओ अमित कुमार सिंह ने कहा कि कस्बे में सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। सड़क किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईओ ने स्पष्ट किया कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर। संबंधित दुकानदारों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed