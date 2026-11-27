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हाटा नगर पालिका के सहबाजपुर निवासी संतोष सिंह (35) बुधवार की देर रात गोरखपुर से बाइक से घर लौट रहे थे। अभी वे ढाढ़ा के पास पहुंचे ही थे कि एनएच पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों की सूचना पर आई पुलिस उन्हें हाटा सीएचसी ले गई, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना की जानकारी होने पर परिवार में चीख-पुकार मची है। इस संबंध में हाटा कोतवाल संजय कुमार सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में घायल संतोष की मौत हो गई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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हाटा। ढाढ़ा के पास फोरलेन पर बुधवार की देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों की सूचना पर आई पुलिस उन्हें हाटा सीएचसी ले गई, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।