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मां को बचाने पहुंची बेटी के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। गांव निवासी शहाबूत पत्नी मुस्तफा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 नवंबर की सुबह करीब आठ बजे रफीक अंसारी, रफिया खातून, सगीर अंसारी, रब्बेतून निशा और शायदा खातून समेत छह लोग लाठी-डंडे और लोहे की रॉड लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे। आरोप है कि गाली-गलौज करने के बाद सभी जबरन घर में घुस गए और उन्हें घेरकर पीटने लगे।मां को बचाने पहुंची उनकी बेटी हसन तारा पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। लोहे की रॉड से सिर पर वार किए जाने से वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। शोर सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।इसके बाद घायल मां-बेटी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुदही ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। पीड़िता का आरोप है कि हमलावरों ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि तहरीर के आधार पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।