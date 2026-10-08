फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Markets buzz ahead of Navratri; traders anticipate better business.

Kushinagar News: नवरात्र से पहले बाजार में रौनक, व्यापारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद

Thu, 08 Oct 2026 11:15 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Markets buzz ahead of Navratri; traders anticipate better business.
फल और पूजन सामग्री की दुकानों पर बढ़ी चहल-पहल, त्योहार को देखते हुए कारोबारियों ने बढ़ाया स्टॉक
विज्ञापन

पडरौना। शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले ही बाजार में त्योहार का रंग चढ़ने लगा है। पूजा-पाठ से जुड़ी सामग्री, फल, फूल और अन्य जरूरी सामान की दुकानों पर खरीदारों की आवाजाही बढ़ गई है। पितृपक्ष के बाद नवरात्र में मांग बढ़ने की उम्मीद को देखते हुए कारोबारियों ने भी स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया है। बाजार में बढ़ी चहल-पहल देख दुकानदारों को इस बार पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर कारोबार की उम्मीद है।
नवरात्र के दौरान नौ दिनों तक घरों और मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है। बड़ी संख्या में लोग व्रत रखते हैं। इसे देखते हुए बाजार में फल, नारियल, चुनरी, कलावा, रोली, सिंदूर, धूप-बत्ती, कपूर, माता की तस्वीर, पूजन थाली समेत अन्य सामग्री की मांग बढ़ जाती है। कई दुकानदारों ने त्योहार से पहले ही जरूरी सामान की खरीदारी कर दुकान में पर्याप्त स्टॉक कर लिया है। शहर के प्रमुख बाजारों में फल की दुकानों पर भी अभी से चहल-पहल दिखाई देने लगी है।
विज्ञापन

दुकानदार प्रदीप साहा और इस्तेयाक अंसारी ने बताया कि नवरात्र के दौरान सेब, केला, संतरा, अनार, अंगूर समेत अन्य फलों की मांग सामान्य दिनों के मुकाबले बढ़ जाती है। व्रत रखने वाले लोग फलाहार के लिए इनकी खरीदारी करते हैं। मांग को देखते हुए मंडियों से अतिरिक्त फल मंगाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं, पूजन सामग्री के विक्रेता विजय शंकर गुप्ता का कहना है कि नवरात्र के पहले दो-तीन दिन से बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

हालांकि महंगाई का असर ग्राहकों की खरीदारी पर भी दिखाई दे रहा है। लोग जरूरत के सामान को प्राथमिकता देते हुए पहले बजट तय कर रहे हैं। इसके बाद उसी के अनुसार पूजा सामग्री और फल खरीद रहे हैं। महंगी वस्तुओं के बजाय छोटे पैकेट और सीमित मात्रा में सामान खरीदने का चलन भी बढ़ा है। अभी ग्राहकों की संख्या में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है। नवरात्र शुरू होते ही बाजार में और अधिक भीड़ उमड़ने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed