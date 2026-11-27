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पडरौना। जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को अब रविवार को भी मौका मिलेगा। जनसामान्य की सुविधा और राजस्व हित को देखते हुए 29 नवंबर को जिले के सभी छह उप निबंधक कार्यालय खुले रहेंगे। इस दिन सामान्य कार्यदिवस की तरह विलेखों का पंजीकरण किया जाएगा।सहायक महानिरीक्षक निबंधन बीएस वर्मा ने बताया कि महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत 29 नवंबर रविवार को भी कार्यालयों का संचालन सामान्य कार्यदिवस की भांति होगा।उन्होंने बताया कि जिले के पडरौना सदर, हाटा, कसया, तमकुहीराज, कप्तानगंज और खड्डा स्थित उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकरण का कार्य किया जाएगा। रविवार को कार्यालय खुलने से उन लोगों को भी सुविधा मिलेगी, जो सामान्य कार्यदिवस में व्यस्तता के कारण रजिस्ट्री कराने नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने लोगों से इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाकर अपने जरूरी विलेखों का पंजीकरण कराने की अपील की।