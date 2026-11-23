विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विशुनपुरा ब्लॉक के जंगल सिंघा पट्टी गांव से होकर गुजरने वाली बांसी नदी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान राम और माता सीता ने यहां स्नान किया था। इसी आस्था के चलते कार्तिक पूर्णिमा पर यहां दूर-दराज से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके बावजूद नदी की स्वच्छता और संरक्षण के लिए स्थायी इंतजाम नहीं हो सके हैं।इस बार प्रशासनिक स्तर पर सफाई के लिए बजट उपलब्ध नहीं होने पर जंगल सिंघा पट्टी के प्रशासक प्रतिनिधि भीम सिंह ने निजी खर्च पर गोरखपुर के गीडा से पोकलेन मशीन मंगवाई। मशीन का 25 हजार रुपये भाड़ा देकर करीब एक सप्ताह तक बांसी घाट और रामघाट के सामने से शैवाल निकलवाए गए। मजदूर भी लगाए गए लेकिन नदी के पानी की गंदगी दूर नहीं हो सकी।वर्ष 2024-25 में मनरेगा के तहत 12 गांवों के सामने ग्राम पंचायतों से सफाई कार्य कराया गया था। जंगल सिंघा पट्टी के बांसी घाट पर करीब 500 मीटर क्षेत्र की सफाई में दो लाख 80 हजार रुपये खर्च हुए थे। वहीं, गंभीरिया गांव के सामने रामघाट पर लगभग 500 मीटर सफाई के लिए ढाई लाख रुपये से अधिक खर्च किए गए। इसके बावजूद नदी की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।पिछले वर्ष तत्कालीन डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बांसी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में नदी और घाटों के विकास के लिए एक करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की थी। इससे स्थानीय लोगों को नदी के कायाकल्प की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब तक धरातल पर कोई बड़ा काम नहीं दिखा। न घाटों का समुचित विकास हुआ और न ही नदी की सफाई के लिए स्थायी व्यवस्था बन सकी।निजी खर्च से हो रही सफाई, भुगतान की भी गारंटी नहींकार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार भी ग्राम पंचायतों के जिम्मेदारों को अपने स्तर से सफाई करानी पड़ रही है। जंगल सिंघा पट्टी के प्रशासक प्रतिनिधि भीम सिंह ने बताया कि गीडा से पोकलेन मशीन मंगवाने पर 25 हजार रुपये भाड़ा लगा है। मशीन का भुगतान प्रति घंटे के हिसाब से होना है। मजदूरों को भी लगाया गया है। करीब एक सप्ताह से चल रहे काम पर लगभग दो लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस खर्च का भुगतान किस मद से होगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। गंभीरिया बुजुर्ग के प्रशासक बबलू कुशवाहा ने बताया कि पोकलेन मशीन पर करीब 25 हजार रुपये खर्च हुए हैं। सफाई के लिए मजदूर भी लगाए गए हैं।गंडक से जोड़ने की योजना वर्षों से अधर मेंबांसी नदी में सालभर पर्याप्त जलप्रवाह नहीं रहता। बरसात के दिनों में ही नदी में पानी दिखाई देता है। नदी को कटाई भरपुरवा गांव के पास से गुजरने वाली बड़ी गंडक नदी से जोड़ने की योजना कई बार बनी लेकिन अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी। जलप्रवाह नहीं होने से नदी में शैवाल और गंदगी जमा रहती है। इस बार भी सफाई घाटों के आसपास तक ही सीमित रही, जबकि नदी का बड़ा हिस्सा शैवाल से पटा हुआ है।तीन ब्लॉकों के सफाई कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटीकार्तिक पूर्णिमा मेले में सफाई व्यवस्था संभालने के लिए तीन ब्लॉकों के सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। गंभीरिया गांव के सामने रामघाट पर खड्डा ब्लॉक तथा बांसी घाट पर विशुनपुरा और पडरौना ब्लॉक के सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। एडीओ पंचायत सुनील सिंह सफाई व्यवस्था की निगरानी में जुटे रहे।ग्रामीण बोले-इस बार पहले की अपेक्षा सफाई बेहतर हुई है, लेकिन बड़ी गंडक से नदी को जोड़ने की योजना पूरी नहीं होने से पानी का बहाव नहीं हो रहा है। इसी वजह से पानी गंदा बना हुआ है।-मनोज कुमार, सिंगापट्टीपोकलेन मशीन से शैवाल निकालने के कारण घाट के सामने सफाई दिख रही है। नदी की सफाई के साथ उसके स्थायी विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है।रामकिशुन, सिंगापट्टीकोटबांसी नदी में वर्षभर जलप्रवाह बनाए रखने के लिए कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी गई है। शासन से स्वीकृति मिलते ही नदी को गंडक की धारा से जोड़ने की योजना पर काम शुरू होगा। कार्तिक पूर्णिमा मेले को देखते हुए नदी की सफाई कराई जा रही है। सोमवार तक स्नान घाटों की सफाई पूरी करा ली जाएगी।-वंदिता श्रीवास्तव, सीडीओ, कुशीनगर