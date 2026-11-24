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पकड़ियार बाजार। रामकोला थाना क्षेत्र के सिंगहा गांव निवासी एक मजदूर की मुंबई से घर लौटते समय रास्ते में मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर साथी उन्हें एंबुलेंस से गांव ला रहे थे लेकिन इंदौर पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सोमवार को शव गांव पहुंचा तो परिजनों में चीख-पुकार मच गई।सिंगहा निवासी अशोक खरवार मुंबई में रहकर वेल्डिंग का काम करते थे। 20 नवंबर की शाम काम से लौटने के बाद वह साथियों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। साथियों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर बताई। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर साथियों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी।परिजनों की सहमति मिलने के बाद साथी एंबुलेंस से अशोक को लेकर गांव के लिए रवाना हुए। रास्ते में इंदौर पहुंचने के दौरान उनकी मौत हो गई। सोमवार को शव घर पहुंचते ही पत्नी बबिता, बेटी शिवानी और दोनों बेटों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार के सदस्यों के चीख-पुकार से गांव का माहौल गमगीन हो गया।