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जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी होने पर बड़ी संख्या में व्यापारी और दुकानदार भी जुट गए। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दुकान का शटर खुला मिलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जांच की।

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सुकरौली। कस्बे में शुक्रवार सुबह ज्वेलर्स की दुकान का शटर खुला मिलने से चोरी की आशंका को लेकर हलचल मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। हालांकि, दुकान में रखा सोने-चांदी का आभूषण और नकदी सुरक्षित मिलने पर पुलिस ने चोरी की घटना से इन्कार किया है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के नाउमुंडा निवासी साहिल वर्मा की सुकरौली कस्बे में साहिल ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। बृहस्पतिवार शाम वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। शुक्रवार सुबह दुकान पहुंचे तो शटर में लगे दोनों ताले खुले मिले। अंदर जाकर देखा तो दुकान का सामान और तिजोरी सुरक्षित थे। इसके बाद उन्होंने चोरी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी।