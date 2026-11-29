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जोकवा बाजार। फाजिलनगर में अवैध और मानकों के विपरीत संचालित पैथोलॉजी व अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक जांच अभियान चलाया। जांच की सूचना पहले ही लीक होने के कारण कई केंद्रों के संचालक ताला लगाकर भाग गए। वहीं, खुले मिले केंद्रों पर भी कई खामियां सामने आईं। कहीं विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिले तो कहीं प्रशिक्षित टेक्नीशियन नदारद रहे। संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किया जाएगा।जिलाधिकारी के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ अवधेश कुशवाहा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएचसी फाजिलनगर के आसपास संचालित छह पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की। टीम ने केंद्रों पर डॉक्टरों की उपलब्धता, पंजीकरण और नवीनीकरण की स्थिति, बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती सहित अन्य मानकों की पड़ताल की।जांच के दौरान ज्यादातर केंद्र पंजीकृत मिले लेकिन कई जगह पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। कुछ अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद नहीं थे तो पैथोलॉजी केंद्रों पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी मिली। कई संचालक पंजीकरण नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही केंद्रों का संचालन करते पाए गए। ऐसे केंद्रों की सूची भी तैयार की गई है।डिप्टी सीएमओ अवधेश कुशवाहा ने बताया कि संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किया जाएगा। जांच में सामने आई कमियों को दर्ज कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट सीएमओ डॉ. चंद्रप्रकाश को सौंपी जाएगी। जिलेभर में जांच पूरी होने के बाद समेकित रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद मानकों की अनदेखी करने वाले केंद्रों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।जांच टीम में डॉ. रविशंकर, पंकज कुमार और अनुज तिवारी सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे।