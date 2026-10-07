फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Information on usage provided to students during AI training.

Kushinagar News: एआई प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को दी गई इस्तेमाल करने की जानकारी

Wed, 07 Oct 2026 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Information on usage provided to students during AI training.
पडरौना। बदलते दौर में एआई के बढ़ते दखल के बीच कुशीनगर के 300 विद्यार्थियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की बारीकियां सीखीं। महामाया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पांच और छह अक्तूबर को आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को एआई के व्यावहारिक इस्तेमाल के साथ भविष्य में मिलने वाले रोजगार के अवसरों और जरूरी डिजिटल स्किल्स की जानकारी दी गई।
विज्ञापन

प्रदेश सरकार की पहल पर एआई प्रज्ञा के तहत महामाया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुशीनगर में पांच और छह अक्तूबर को दो दिवसीय निशुल्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 300 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग कर एआई की मूल अवधारणाओं के साथ इसके व्यावहारिक उपयोग और रोजगार की संभावनाओं की जानकारी हासिल की। प्रधानाचार्य प्रेमचंद गुप्ता ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को एआई के विभिन्न पहलुओं, डिजिटल एवं फ्यूचर स्किल्स तथा आने वाले समय में तकनीकी क्षेत्र में उभर रहे रोजगार के अवसरों के बारे में बताया गया है।
विज्ञापन

इंटरैक्टिव और हैंड्स-ऑन सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को एआई को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़कर समझाया गया। साथ ही इसके करियर में उपयोग और बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी और रोजगार संबंधी चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed