विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ पशुपालन को कृषि व्यवस्था से जोड़ें। इससे खेती की लागत कम होगी और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। ये बातें दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री एवं बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कही।वह रविवार को रामलीला मैदान में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के तहत आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला, मेला एवं प्रदर्शनी के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।किसानों से मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि बेहतर उत्पादन के साथ उपज का सुरक्षित भंडारण भी जरूरी है। कीट और रोगों से बचाव के लिए भंडारण में विशेष सावधानी बरतें। साथ ही सरकारी कृषि योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाएं।