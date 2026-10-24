Kushinagar News: नगर में आज

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डांडिया- रविन्द्र नगर स्थित एक होटल परिसर में सांस्कृतिक परंपरा के तहत डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन शाम 07 बजे से।



पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षुओं की ओर से विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।



बैठक- देवपोखर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर तीन दिवसीय मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम व कुश्ती का आयोजन अपराह्न 01 बजे से।



मेला- मथौली नगर पंचायत के इंद्रानगर स्थित खेल परिसर में मेले में रावण दहन और दंगल का आयोजन शाम 05 बजे से।

खेलकूद- रविंद्र नगर स्थित जिला स्टेडियम खेल परिसर में मंडल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।