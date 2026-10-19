Kushinagar News: नगर में आज

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पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।



कथा- कसया क्षेत्र के बटेसरा गांव में शारदीय नवरात्र पर नव दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के तहत कंस वध की कथा का आयोजन शाम 07 बजे से।



कथा- लक्ष्मीपुर लमकन गांव में शारदीय नवरात्रि महोत्सव पर नव दिवसीय श्री राम कथा के तहत सीता हरण प्रसंग की कथा का आयोजन शाम 07 बजे से।



कथा- नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के सिद्धपीठ बगही धाम में शारदीय नवरात्र पर नव दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के तहत श्री कृष्ण बाल लीलाओं की कथा शाम 07 बजे से।

पूजा-अर्चना- खिरकिया मां दुर्गा देवी मंदिर में परिसर नवरात्र के आठवें मां महागौरी की पूजा-अर्चना का आयोजन सुबह 09 बजे से।