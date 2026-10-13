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Kushinagar News: नगर में आज

Tue, 13 Oct 2026 02:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:05 AM IST
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In the city today
पूजा-अर्चना- रामकोला धर्म समधा देवी मंदिर में परिसर नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना का आयोजन सुबह 09 बजे से।
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खेलकूद- दुदही विकास खंड परिषदीय विद्यालयों में सात दिवसीस न्याय पंचायत स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।

पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।

कथा- लक्ष्मीपुर लमकन गांव में शारदीय नवरात्र महोत्सव पर नव दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा व महाकाल झांकी का आयोजन शाम 07 बजे से।

कथा- बांसगांव मां दुर्गा मंदिर परिसर में शारदीय पर नव दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा व महाकाल झांकी का आयोजन शाम 07 बजे से।
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