Kushinagar News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:30 AM IST
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पूजा-अर्चना- खिरकिया दुर्गा मंदिर परिसर में नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना का आयोजन सुबह 09 बजे से।
सम्मान समारोह- खलवा पट्टी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बदायूं के सांसद आदित्य यादव का सम्मान समारोह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
यात्रा- कुशीनगर जिला पंचायत सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम के स्थापना दिवस पर महापुरुषों को नमन करने के लिए यात्रा निकाली जाएगी पूर्वाह्न 11 बजे से।
पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु की ओर से विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कथा- लक्ष्मीपुर लमकन गांव में शारदीय नवरात्र महोत्सव पर नव दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा व महाकाल झांकी का आयोजन शाम 07 बजे से।
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सम्मान समारोह- खलवा पट्टी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बदायूं के सांसद आदित्य यादव का सम्मान समारोह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
यात्रा- कुशीनगर जिला पंचायत सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम के स्थापना दिवस पर महापुरुषों को नमन करने के लिए यात्रा निकाली जाएगी पूर्वाह्न 11 बजे से।
पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु की ओर से विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कथा- लक्ष्मीपुर लमकन गांव में शारदीय नवरात्र महोत्सव पर नव दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा व महाकाल झांकी का आयोजन शाम 07 बजे से।