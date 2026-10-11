Kushinagar News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:58 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:58 AM IST
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पूजा-अर्चना- खिरकिया दुर्गा मंदिर परिसर में नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना का आयोजन सुबह 09 बजे से।
आरोग्य मेला- जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।
बैठक-पडरौना एक विद्यालय परिसर में निजी प्रबंध अशासकीय विद्यालय कल्याण समिति की मासिक बैठक का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।
सम्मेलन - विशुनपुरा ब्लॉक परिसर में गोरक्षा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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आरोग्य मेला- जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।
बैठक-पडरौना एक विद्यालय परिसर में निजी प्रबंध अशासकीय विद्यालय कल्याण समिति की मासिक बैठक का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।
सम्मेलन - विशुनपुरा ब्लॉक परिसर में गोरक्षा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।