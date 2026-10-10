Kushinagar News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:40 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:40 AM IST
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चित्रकला-सुकरौली के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
समाधान दिवस-पडरौना तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सामूहिक श्राद्ध तर्पण- पडरौना गंडक नहर स्थित गायत्री मंदिर परिसर में सामूहिक श्राद्ध तर्पण कार्यक्रम का आयोजन सुबह 09 बजे से।
जागरूकता- कुशीनगर बुद्धा स्नातकोत्तर महाविद्याय परिसर में छह दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से।
पूजा अर्चना-कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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समाधान दिवस-पडरौना तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सामूहिक श्राद्ध तर्पण- पडरौना गंडक नहर स्थित गायत्री मंदिर परिसर में सामूहिक श्राद्ध तर्पण कार्यक्रम का आयोजन सुबह 09 बजे से।
जागरूकता- कुशीनगर बुद्धा स्नातकोत्तर महाविद्याय परिसर में छह दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से।
पूजा अर्चना-कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।