Kushinagar News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:57 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:57 AM IST
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खेलकूद- सेवरही लोकमान्य इंटर कॉलेज परिसर में दो दिवसीय खेलकूद व सांस्कृतिक समारोह कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जनजागरूकता- रामकोला ब्लॉक परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता और जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जागरूकता- कुशीनगर बुद्धा स्नातकोत्तर महाविद्याय परिसर में छह दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से।
पूजा अर्चना-कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कथा-कसया वृद्धा आश्रम के पास रामजानकी नगर वार्ड में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम 06 बजे से।
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जनजागरूकता- रामकोला ब्लॉक परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता और जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जागरूकता- कुशीनगर बुद्धा स्नातकोत्तर महाविद्याय परिसर में छह दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से।
पूजा अर्चना-कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कथा-कसया वृद्धा आश्रम के पास रामजानकी नगर वार्ड में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम 06 बजे से।