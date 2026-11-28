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पूर्व पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने उनके अनुभव और ऊर्जा का इस्तेमाल आगामी विधानसभा चुनाव में करने पर जोर दिया। कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी और उपेक्षा की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि मन खराब करने के बजाय पूरे मनोयोग से संगठन के काम में जुटें। भाजपा का कार्यकर्ता जब मन से काम करता है तो परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं।उन्होंने वर्ष 2022 के चुनावी प्रदर्शन को दोहराने के लिए अभी से जुटने का आह्वान किया। इसके बाद पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने और केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने विकास को घर-घर तक पहुंचाया है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम के दम पर भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम सहित किसी भी विपक्षी दल को प्रदेश में सफलता नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में पूरी सक्रियता से जुटने की अपील की।दोनों बैठकों की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने की। पहली बैठक का संचालन पूर्व जिला संयोजक एवं पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने किया, जबकि दूसरी बैठक का संचालन जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने किया।इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष कामेश्वर सिंह, प्रदेश मंत्री अवधेश श्रीवास्तव, सांसद विजय कुमार दुबे, पूर्व सांसद राजेश पांडेय, कुशीनगर विधानसभा प्रभारी कुंजबिहारी सिंह, विधायक पीएन पाठक, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदंबा सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, पूर्व जिला मंत्री अमित पांडेय सहित जिला और मंडल स्तर के वर्तमान व पूर्व पदाधिकारी मौजूद रहे।