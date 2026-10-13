फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Idols of Goddess Durga will be installed at 294 locations in Kasya.

Kushinagar News: कसया में 294 स्थानों पर स्थापित होंगी मां दुर्गा की मूर्ति

Tue, 13 Oct 2026 02:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Idols of Goddess Durga will be installed at 294 locations in Kasya.
पंडालों का निर्माण अंतिम चरण में, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क
विज्ञापन

सपहा। शारदीय नवरात्र को लेकर कसया थाना क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं। कसया नगर सहित पूरे थाना क्षेत्र में 294 स्थानों पर मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए विभिन्न गांवों और नगर के मोहल्लों में पूजा पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है। पंडालों को आकर्षक बनाने के लिए रंग-बिरंगे टेंट और विद्युत झालरों से सजावट की जा रही है।

नवरात्रि के दौरान पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। कसया थानाध्यक्ष इत्यानंद पांडेय ने सोमवार को क्षेत्र के मूर्ति स्थापना स्थलों और निर्माणाधीन पंडालों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश और निकास मार्गों, अग्नि सुरक्षा के इंतजामों और आपात स्थिति में बाहर निकलने की व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। उन्हाेंने कहा कि नवरात्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूजा समितियों को पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने और आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्व के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed