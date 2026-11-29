विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बृहस्पतिवार को तमकुहीराज कस्बे के तरया रोड स्थित निजी अस्पताल में हुई थी नवजात की मौततमकुहीराज। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। आईजीआरएस पोर्टल पर अस्पताल के खिलाफ की गई शिकायत के निस्तारण में उसे बंद दर्शाते हुए रिपोर्ट लगा दी गई थी। हैरानी की बात है कि दो दिन पहले इसी अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। इससे स्वास्थ्य विभाग की जांच प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।सेवरही थाना क्षेत्र के अजय नगर निवासी रमेश गुप्ता की विवाहित बेटी सुमन देवी (27) के नवजात की बृहस्पतिवार को तमकुहीराज कस्बे के तरया रोड स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजन को शांत कराया। इसके बाद परिजन प्रसूता को सेवरही क्षेत्र स्थित एक अन्य निजी अस्पताल में ले गए।दरअसल, तमकुहीराज कस्बे के तरया रोड स्थित इस निजी अस्पताल के खिलाफ सितंबर में एक व्यक्ति ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अस्पताल का पंजीकरण नहीं है। संचालक फर्जी दस्तावेज के सहारे दूसरे स्थानों पर प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों, एएनएम और फार्मासिस्ट के नाम पर विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर अस्पताल का संचालन कर रहा है। इससे स्वास्थ्य विभाग को गुमराह किया जा रहा है।इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तमकुहीराज की ओर से जांच कर रिपोर्ट शिकायतकर्ता को भेजी गई थी। शिकायत के निस्तारण में तरया रोड स्थित निजी अस्पताल को जांच के दौरान बंद दर्शाया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। अब इसी अस्पताल में नवजात की मौत का मामला सामने आने के बाद जांच रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठ रहे हैं।इस संबंध में सीएमओ डॉ. चंद्रप्रकाश सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। इसकी जांच कराई जा रही है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।