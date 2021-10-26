विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रसूताओं का कहना है कि भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं होने से उन्हें बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा है। जबकि निर्धारित मेन्यू में पौष्टिक आहार देने का प्रावधान है।मेडिकल कॉलेज में 200 से अधिक मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। प्रसूताओं का आरोप है कि निगरानी में लापरवाही के चलते उन्हें निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है। सुबह सात से आठ बजे के बीच मिलने वाले नाश्ते में ब्रेड-मक्खन, दूध, अंडा, दही और मौसमी फल शामिल हैं, लेकिन उन्हें केवल दो ब्रेड और चाय दी जा रही है। इसी तरह दोपहर के भोजन में दाल, मौसमी सब्जी, चावल और फल देने का प्रावधान है। रात में दाल, रोटी और सब्जी मिलनी चाहिए।शुक्रवार को महिला अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं के परिजन ने भी भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। पांडेय, देवरिया निवासी अजीत ने बताया कि तीन दिन से एक जैसा भोजन और नाश्ता दिया जा रहा है। रात में खिचड़ी मिलती है, जिसे कई प्रसूताएं खाना पसंद नहीं करतीं। ऐसे में बाहर से भोजन मंगाना मजबूरी हो गई है।