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पिपरा बाजार। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बघपरना गांव के समीप मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की पटरी पर बुधवार देर रात चार पहिया वाहन और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हालत में मौके पर पड़े मिले। हालांकि, उनके सवारों का कोई पता नहीं चला। बृहस्पतिवार सुबह सड़क पर खून के निशान देखकर ग्रामीणों ने गंभीर हादसे की आशंका जताई और पुलिस को सूचना दी।बताया जा रहा है कि बिहार में पंजीकृत चार पहिया वाहन महराजगंज जिले में एक बारात से लौट रहा था। इसी दौरान उसकी महराजगंज जिले में पंजीकृत बाइक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि चार पहिया वाहन का अगला दायां हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि बाइक उछलकर सड़क किनारे जा गिरी।बृहस्पतिवार सुबह ग्रामीणों ने दोनों वाहनों को क्षतिग्रस्त हालत में देखा। सड़क पर खून के निशान मिलने से बाइक सवार के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका जताई गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया।हादसे में कितने लोग घायल हुए और उन्हें कहां ले जाया गया, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। नेबुआ नौरंगिया थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक (एसएसआई) दिनेश साहनी ने बताया कि दोनों वाहनों के स्वामियों का पता लगाया जा रहा है। उनसे संपर्क कर हादसे के संबंध में जानकारी जुटाई जाएगी।