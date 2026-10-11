Kushinagar News: आग लगने से तीन परिवारों की पांच झोपड़ियां जलीं, नौ बकरियों की मौत

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पिपराघाट मुस्तकिल ग्राम सभा के गोला घाट की घटना, आग से सिलिंडर भी फटातमकुहीरोड। पिपराघाट मुस्तकिल ग्राम सभा के गोला घाट में शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे अचानक आग लगने से तीन परिवारों की पांच रिहायशी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। इस दौरान एक झोपड़ी में रखा गैस सिलिंडर फट गया, जिससे आग और भड़क उठी। धमाके की आवाज से गांव में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में नौ बकरियों की मौत हो गई, जबकि 15 हजार रुपये नकदी और घर-गृहस्थी का सारा सामान जल गया। आग से लाखों रुपये की क्षति होने का अनुमान है।पिपराघाट मुस्तकिल ग्राम सभा के गोला घाट में शुक्रवार की रात गोला घाट में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसी बीच एक झोपड़ी में रखा गैस सिलिंडर फटने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें उठती देख ग्रामीण मौके पर जुट गए। लोगों ने पंपिंग सेट चलाकर घंटों मशक्कत की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका।ग्रामीणों की तत्परता से आग को आसपास के अन्य घरों तक फैलने से रोक लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। अग्निकांड में रितेश, सविता और कृष्णा की झोपड़ियां समेत पांच रिहायशी झोपड़ियां जल गईं। इनमें सविता की सात बकरियां थीं जबकि अन्य दोनों की एक-एक बकरियां थीं। घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन और अन्य घरेलू सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। सात बकरियों की मौत से पीड़ित परिवारों को दोहरी क्षति उठानी पड़ी। शनिवार को राजस्व निरीक्षक जयंत गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर अग्निकांड में हुए नुकसान का आकलन किया।