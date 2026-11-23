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महराजगंज जिले से होकर आने वाली छोटी गंडक नदी के कप्तानगंज तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से में मछली पालन के लिए एकलव्य बहुद्देशीय मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड को नीलामी मिली है। समिति के सचिव किस्मत निषाद ने कप्तानगंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि शनिवार रात करीब नौ बजे अज्ञात लोगों ने नदी में जहर डाल दिया, जिससे मछलियां मर गईं। विज्ञापन

थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार राय ने बताया कि समिति के सचिव की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। महराजगंज जिले से होकर आने वाली छोटी गंडक नदी के कप्तानगंज तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से में मछली पालन के लिए एकलव्य बहुद्देशीय मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड को नीलामी मिली है। समिति के सचिव किस्मत निषाद ने कप्तानगंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि शनिवार रात करीब नौ बजे अज्ञात लोगों ने नदी में जहर डाल दिया, जिससे मछलियां मर गईं।थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार राय ने बताया कि समिति के सचिव की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।

कप्तानगंज। कस्बे से होकर गुजरने वाली छोटी गंडक नदी में अज्ञात लोगों की ओर से जहर डालने से बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई। रविवार को मरी हुई मछलियां नदी में उतराने लगीं तो उन्हें देखने के लिए तट पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान मछलियां पकड़ने की होड़ भी लग गई।