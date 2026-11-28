Kushinagar News: गन्ने के खेत में लगी आग, एक बीघा फसल जलकर राख
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:28 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:28 AM IST
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कसया। नगरपालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड नंबर 19 शिवाजी नगर (मुंडेरा रतनपट्टी) के टोला सोनबरसा पांडेयडीह में बृहस्पतिवार शाम अज्ञात कारणों से गन्ने के खेत में आग लग गई। इसकी चपेट में आने से करीब एक बीघा खेत में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन फसल को बचाया नहीं जा सका।
गांव के पश्चिम स्थित किसान रामायण पांडेय के खेत में करीब एक बीघा गन्ने की फसल तैयार थी। बृहस्पतिवार शाम खेत से आग की लपटें और धुआं उठता देख ग्रामीणों ने शोर मचाया। इसके बाद खेत मालिक और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक पूरी फसल जल चुकी थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
पीड़ित किसान ने मोबाइल फोन से घटना की सूचना कसया थाने पर दी। इस संबंध में कसया के जॉइंट मजिस्ट्रेट जी. अक्षय दीपक ने बताया कि राजस्व टीम को मौके पर भेजकर आग से हुए नुकसान का आकलन कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित किसान को नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।
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गांव के पश्चिम स्थित किसान रामायण पांडेय के खेत में करीब एक बीघा गन्ने की फसल तैयार थी। बृहस्पतिवार शाम खेत से आग की लपटें और धुआं उठता देख ग्रामीणों ने शोर मचाया। इसके बाद खेत मालिक और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक पूरी फसल जल चुकी थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
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पीड़ित किसान ने मोबाइल फोन से घटना की सूचना कसया थाने पर दी। इस संबंध में कसया के जॉइंट मजिस्ट्रेट जी. अक्षय दीपक ने बताया कि राजस्व टीम को मौके पर भेजकर आग से हुए नुकसान का आकलन कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित किसान को नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।
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