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गांव के पश्चिम स्थित किसान रामायण पांडेय के खेत में करीब एक बीघा गन्ने की फसल तैयार थी। बृहस्पतिवार शाम खेत से आग की लपटें और धुआं उठता देख ग्रामीणों ने शोर मचाया। इसके बाद खेत मालिक और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक पूरी फसल जल चुकी थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।पीड़ित किसान ने मोबाइल फोन से घटना की सूचना कसया थाने पर दी। इस संबंध में कसया के जॉइंट मजिस्ट्रेट जी. अक्षय दीपक ने बताया कि राजस्व टीम को मौके पर भेजकर आग से हुए नुकसान का आकलन कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित किसान को नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।