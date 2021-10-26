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Kushinagar News: सफाईकर्मी से मारपीट के मामले के मामले में व्यापारी पर प्राथमिकी दर्ज

Sat, 17 Oct 2026 01:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:29 AM IST
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FIR registered against businessman in case involving assault on a sanitation worker
- बुधवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारी और सफाईकर्मी में हुई थी बहस
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- बृहस्पतिवार को सफाईकर्मियों ने कर दिया था कार्य बहिष्कार
तमकुहीराज। अतिक्रमण हटाने के दौरान बृहस्पतिवार को हुए विवाद में पुलिस ने शुक्रवार को एक व्यापारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह विवाद बुधवार को नगर पंचायत तमकुहीराज में अतिक्रमण हटाते समय हुआ था। अगले दिन सफाईकर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
त्योहारों के मद्देनजर नगर पंचायत तमकुहीराज में बुधवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान कस्ो के व्यापारी अजय गुप्ता और एक सफाईकर्मी के बीच तीखी बहस हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। बृहस्पतिवार को इस घटना से नाराज सफाईकर्मियों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार कर दिया।
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उन्होंने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तमकुहीराज थाने में शिकायत की। पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा देकर शांत किया। सफाईकर्मियों की शिकायत के बाद व्यापार मंडल के सदस्य भी थाने पहुंचे। उन्होंने सफाईकर्मी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पहले दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया था। जांच के बाद शुक्रवार को पुलिस ने सफाईकर्मी की शिकायत पर अजय गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि आरोपी दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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