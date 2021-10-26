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Kushinagar News: खूंखार बंदर ने सात दिन में सात लोगों को किया जख्मी

Sat, 17 Oct 2026 01:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:16 AM IST
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Ferocious monkey injures seven people in seven days
सुकरौली। क्षेत्र बंचरा देवी स्थल से लेकर पैकौली तक एक खूंखार बंदर का आतंक है। इस बंदर ने बीते सप्ताह भर में सात लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। इसके कारण इलाके में लोगों के आवागमन के दौरान हमले का खौफ बना हुआ है। यह खूंखार बंदर खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खतरा साबित हो सकता है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है ताकि लोगों को इस हमले से निजात मिल सके। पैकौली गांव के मनीष चौरसिया को शुक्रवार को पैर में काटकर घायल कर दिया गया। इससे पहले उमा, सरोज, मनीष और शुभम सहित सात लोग जख्मी हो चुके हैं। इन हमलों के चलते राहगीरों की परेशानी काफी बढ़ गई है।
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ग्रामीणों में बंदर के हमले का खौफ लगातार बना हुआ है। अजय प्रकाश, गोलू, संजय, मुन्ना पांडेय, दिलीप और किशोर जैसे ग्रामीणों ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रशासन से खूंखार बंदर को जल्द-से-जल्द पकड़वाए जाने की मांग की है। यह कदम लोगों को बंदर के आतंक से राहत दिला सकता है। संवाद
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