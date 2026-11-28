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ज्ञापन के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों ने बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से ग्राम पंचायतों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार की ओर से समय-समय पर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के साथ मनरेगा और अब वीबी-जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है।उन्होंने मांग की कि ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय न्यूनतम 24 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित कर अलग बजट से नियमित भुगतान किया जाए। साथ ही उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाए। इसके अलावा एचआर पॉलिसी लागू करने और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के सभी कार्यों को उनके जॉब चार्ट में शामिल करने की मांग की।रोजगार सेवकों ने पदनाम बदलकर ग्राम विकास सहायक करने की भी मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो तीन दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।इस दौरान जिला संयोजक रामअशीष प्रसाद, जिला सह संयोजक उपेंद्र राय, अमरेंद्र कुमार, सच्चिदानंद सिंह, ज्ञानप्रकाश यादव, सुनील कुमार शुक्ल आदि मौजूद रहे।