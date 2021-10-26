Kushinagar News: तालाब में उतराया मिला बुजुर्ग का शव, डूबने से मौत की आशंका
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:10 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:10 AM IST
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खड्डा (कुशीनगर)। थाना क्षेत्र के रामपुर गोनहा के जंगल टोला निवासी रामपती मुसहर (65) का शव शुक्रवार सुबह गांव के तालाब में उतराता मिला। वह बृहस्पतिवार दोपहर खेत की रखवाली करने के लिए घर से निकले थे।
देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजन ने उनकी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। शुक्रवार सुबह तालाब में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। परिजन ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है।
ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि पैर फिसलने से रामपती तालाब में गिर गए होंगे और डूबने से उनकी मौत हो गई होगी। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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मृतक का बेटा और बहू दिव्यांग हैं। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक विवेकानंद पांडेय उनके घर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। थानाध्यक्ष महेश कुमार चौबे ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजन ने उनकी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। शुक्रवार सुबह तालाब में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। परिजन ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है।
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ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि पैर फिसलने से रामपती तालाब में गिर गए होंगे और डूबने से उनकी मौत हो गई होगी। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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मृतक का बेटा और बहू दिव्यांग हैं। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक विवेकानंद पांडेय उनके घर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। थानाध्यक्ष महेश कुमार चौबे ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।