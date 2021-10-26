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हादसे में गंभीर रूप से घायल रमा को परिजन तत्काल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके चार बेटे हैं और परिवार में पोते-पोतियां भी हैं। घटना के बाद घर में मातम छा गया।

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पिपरा बाजार। थाना क्षेत्र के बेलवा बाबूराम गांव में बृहस्पतिवार को भैंस को नहला रहे एक बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई। भैंस के अचानक बिदकने से बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान रामकोला की ओर जा रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर हालत में परिजन उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बेलवा बाबूराम गांव निवासी रमा गोंड (85) का घर रामकोला-सूर्यनगर मार्ग के किनारे है। घर के पास ही मवेशियों का बाड़ा है। बृहस्पतिवार दोपहर वह अपनी भैंस को नहला रहे थे। इसी दौरान भैंस अचानक बिदक गई। उसे संभालने की कोशिश में वह सड़क पर गिर पड़े। तभी रामकोला की ओर से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी।