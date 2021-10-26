Kushinagar News: प्रमुख मार्गों पर सजे दुर्गा पूजा पंडाल, संकेतक नदारद

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पडरौना। शारदीय नवरात्र के अवसर पर कसेरा टोली रोड, अस्पताल रोड, सब्जी मंडी समेत कई स्थानों पर मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। शनिवार से इन पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की उम्मीद है। कई स्थानों पर न तो रास्ते की जानकारी देने वाले संकेतक लगाए गए हैं और न ही मार्ग बंद होने की सूचना देने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। इससे राहगीर परेशानी हो रही है।शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरने वाले लोगों को आगे बढ़ने के बाद रास्ता बंद होने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में उन्हें वापस लौटकर दूसरे रास्ते से गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। इससे समय की बर्बादी के साथ ही लोगों को अनावश्यक दूरी भी तय करनी पड़ रही है। त्योहार के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ के बीच यह समस्या और गंभीर हो सकती है। खासकर दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।कसेरा टोली रोड, अस्पताल रोड और आलू मंडी सहित शहर के कई हिस्सों में दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं। इन मार्गों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। पूजा पंडालों के आसपास भीड़ जुटने पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक प्रमुख स्थानों पर संकेतक लगाने और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी देने की व्यवस्था नहीं की गई है।पंडालों में स्थापित देवी प्रतिमाओं की शनिवार की शाम प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगेगी। ऐसे में रास्तों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से जाम की स्थिति बन सकती है। यदि पंडालों से पहले ही चेतावनी संकेतक, बैरिकेडिंग समेत सुरक्षित आवागमन के संकेतकों की व्यवस्था हो जाए, तो वाहन चालक समय रहते दूसरा रास्ता चुन सकेंगे। इससे लोगों को बेवजह वापस लौटने से राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था भी सुचारु बनी रह सकेगी।