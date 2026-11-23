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विशुनपुरा थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर टोला स्थित उस्कुल टोला गांव में 20 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे धर्मेंद्र यादव के घर शादी समारोह चल रहा था। इस दौरान डीजे पर घराती और बराती पक्ष के युवक फिल्मी गानों पर नृत्य कर रहे थे। इसी बीच गांव के रिंके पासवान का भाई बिट्टू भी समारोह में पहुंच गया। फरमाइशी गीत बजाने को लेकर कुछ युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया। बिट्टू ने बीच-बचाव कर विवाद शांत कराने का प्रयास किया।आरोप है कि इसी दौरान वहां पहुंचे सिसवा बाजार निवासी गुड्डू कुमार ने जान से मारने की नीयत से बिट्टू पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। घटना के बाद समारोह में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से परिजन उसे मेडिकल कॉलेज रविंद्रनगर ले गए। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।घायल के भाई रिंके पासवान ने विशुनपुरा थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस संबंध में थानाध्यक्ष शनि कुमार ज्वाला ने बताया कि मुख्य आरोपी गुड्डू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।