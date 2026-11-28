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तमकुहीरोड। सेवरही कस्बे में शुक्रवार को नायब तहसीलदार की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापेमारी की। जांच के दौरान एक केंद्र पर वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उसे सील कर दिया गया। कार्रवाई की भनक लगते ही कस्बे में संचालित अन्य अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालक शटर बंद कर चले गए।नायब तहसीलदार शिवशंकर मिश्र की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम शुक्रवार को पार्किंग ग्राउंड के पास संचालित एक अल्ट्रासाउंड केंद्र पहुंची। टीम ने केंद्र के दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान संचालक वैध कागजात नहीं दिखा सका। इस पर टीम ने केंद्र को सील कर दिया।कार्रवाई की जानकारी मिलते ही कस्बे के अन्य अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों में खलबली मच गई। कई संचालकों ने अपने केंद्र बंद कर दिए। इसके बाद टीम आजाद नगर स्थित रघुपति अल्ट्रासाउंड केंद्र पहुंची। यहां जांच के दौरान दस्तावेज सही पाए गए। इसके बाद टीम लौट गई।इस दौरान सेवरही सीएचसी के चिकित्साधिकारी डॉ. अमित जायसवाल, एआरओ अरुण कुमार सिंह और एलपीसी राहुल कुमार आदि मौजूद रहे।