Kushinagar News: कसया में दुर्गा प्रतिमाओं को ले जाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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सड़क सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के मद्देनजर आयोजक मंडलों के साथ एक-एक पुलिसकर्मी तैनात किया गया था। पुलिसकर्मी प्रतिमाओं को वाहनों पर रखवाकर सुरक्षित पंडालों तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे थे। उधर, दुर्गा समितियां पंडालों को सजाने और अंतिम रूप देने में जुटी हैं।बंगाल के मूर्तिकार सोमनाथ कुमार पाल ने इस बार 15 हजार से लेकर 1.50 लाख रुपये तक की 90 दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की हैं। उनकी सभी प्रतिमाएं बिक चुकी हैं। इससे मूर्ति निर्माण स्थलों पर श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी हुई है।पांच लाख रुपये से अधिक में तैयार हो रहा पंडालकसया बस स्टैंड के पास भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। आयोजक सन्नी जायसवाल ने बताया कि पंडाल के निर्माण पर पांच लाख रुपये से अधिक खर्च हो रहा है। यहां डेढ़ लाख रुपये की दुर्गा प्रतिमा के साथ रामलला की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। पंडाल में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई करीब 17 फीट बताई जा रही है। पंडाल निर्माण में भोलू जायसवाल, आकाश मधेशिया, अमन जायसवाल, नीतीश कुमार, प्रिंस, शिवम और पीयूष मधेशिया विशेष सहयोग कर रहे हैं।