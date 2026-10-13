Kushinagar News: बाढ़ प्रभावित किसानों को वितरित किया गया फसल क्षति के मुआवजे का चेक

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खड्डा। नारायणी नदी की बाढ़ से फसल क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए शनिवार को मुआवजा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद विजय कुमार दूबे ने कृषि निवेश अनुदान योजना के तहत 100 किसानों को फसल क्षति मुआवजे के चेक वितरित किए। यह कार्यक्रम तहसील सभागार में संपन्न हुआ।बाढ़ के कारण खड्डा क्षेत्र के कई गांवों में किसानों की फसलें प्रभावित हुई थीं। तहसील प्रशासन ने विभिन्न ग्राम सभाओं के करीब चार हजार किसानों की फसल क्षति का सर्वे किया था। इस सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। इसी क्रम में अब मुआवजा वितरण शुरू किया गया है। सांसद विजय कुमार दूबे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है।उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के साथ फसल नुकसान की भरपाई के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को नियमानुसार मुआवजा देकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। शेष पात्र किसानों को भी जल्द सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम का संचालन अमिय मालवीय ने किया। इस दौरान निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख शशांक दूबे, डॉ. निलेश मिश्रा और दुर्गेश्वर वर्मा मौजूद रहे। अशोक निषाद, आलोक तिवारी, मनोज जायसवाल और चंद्र प्रकाश तिवारी भी उपस्थित थे।