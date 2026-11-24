Kushinagar News: दरोगा से हाथापाई के आरोपी पिता-पुत्र पर रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Tue, 24 Nov 2026 12:46 AM IST
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पकड़ियार बाजार। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पकड़ियार पुलिस बूथ पर रविवार को सब इंस्पेक्टर से हाथापाई और अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मी पर हमला करने समेत विभिन्न धाराओं में आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह एक लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने सिंहासन को पकड़कर पुलिस बूथ पर बैठाया था। पूछताछ के लिए उसके पिता जगदीश प्रसाद निवासी खागी टोला, विजयपुर को भी बुलाया गया था। इस दौरान जगदीश ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए बूथ के बाहर हंगामा शुरू कर दिया।
हंगामा शांत कराने पहुंचे सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव ने जगदीश को समझाने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान उसने दरोगा के साथ हाथापाई करते हुए उनकी वर्दी नोच दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुआ था।
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प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे ने बताया कि हमलावर पिता-पुत्र को जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह एक लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने सिंहासन को पकड़कर पुलिस बूथ पर बैठाया था। पूछताछ के लिए उसके पिता जगदीश प्रसाद निवासी खागी टोला, विजयपुर को भी बुलाया गया था। इस दौरान जगदीश ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए बूथ के बाहर हंगामा शुरू कर दिया।
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हंगामा शांत कराने पहुंचे सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव ने जगदीश को समझाने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान उसने दरोगा के साथ हाथापाई करते हुए उनकी वर्दी नोच दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुआ था।
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प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे ने बताया कि हमलावर पिता-पुत्र को जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।