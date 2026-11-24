विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह एक लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने सिंहासन को पकड़कर पुलिस बूथ पर बैठाया था। पूछताछ के लिए उसके पिता जगदीश प्रसाद निवासी खागी टोला, विजयपुर को भी बुलाया गया था। इस दौरान जगदीश ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए बूथ के बाहर हंगामा शुरू कर दिया।हंगामा शांत कराने पहुंचे सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव ने जगदीश को समझाने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान उसने दरोगा के साथ हाथापाई करते हुए उनकी वर्दी नोच दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुआ था।प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे ने बताया कि हमलावर पिता-पुत्र को जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।