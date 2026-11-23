Kushinagar News: ग्राम प्रधान समेत पांच लोगों पर दलित उत्पीड़न का केस
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:52 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:52 AM IST
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अहिरौली बाजार। थाना क्षेत्र के खुरहुरिया गांव निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत पांच लोगों के खिलाफ मारपीट, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल और दलित उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
गांव निवासी अरुण कुमार ने तहरीर में बताया कि उन्होंने ग्रामसभा में हुए विकास कार्यों की जांच कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इससे ग्राम प्रधान नाराज थे। आरोप है कि 15 सितंबर को गांव में एक ब्रह्मभोज के दौरान रात करीब नौ बजे ग्राम प्रधान धर्मेंद्र मद्धेशिया, पंचम उर्फ आदित्य पटेल और तीन अन्य लोगों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की। इसके बाद रुमाल से गला कसकर मारपीट की। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने बीच-बचाव किया।
थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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गांव निवासी अरुण कुमार ने तहरीर में बताया कि उन्होंने ग्रामसभा में हुए विकास कार्यों की जांच कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इससे ग्राम प्रधान नाराज थे। आरोप है कि 15 सितंबर को गांव में एक ब्रह्मभोज के दौरान रात करीब नौ बजे ग्राम प्रधान धर्मेंद्र मद्धेशिया, पंचम उर्फ आदित्य पटेल और तीन अन्य लोगों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की। इसके बाद रुमाल से गला कसकर मारपीट की। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने बीच-बचाव किया।
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थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।