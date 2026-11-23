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गांव निवासी अरुण कुमार ने तहरीर में बताया कि उन्होंने ग्रामसभा में हुए विकास कार्यों की जांच कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इससे ग्राम प्रधान नाराज थे। आरोप है कि 15 सितंबर को गांव में एक ब्रह्मभोज के दौरान रात करीब नौ बजे ग्राम प्रधान धर्मेंद्र मद्धेशिया, पंचम उर्फ आदित्य पटेल और तीन अन्य लोगों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की। इसके बाद रुमाल से गला कसकर मारपीट की। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने बीच-बचाव किया।थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।