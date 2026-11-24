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पडरौना। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर सोमवार को पुलिस लाइंस स्थित क्वार्टर गार्द में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने पुलिस ध्वज फहराकर सलामी दी। उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल के योगदान को नमन करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया।ध्वजारोहण के बाद एसपी ने पुलिस महानिदेशक का संदेश पढ़कर सुनाया। इसमें मिशन शक्ति, ऑपरेशन कनविक्शन, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास और पुलिस भर्ती प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई को भी प्रमुख उपलब्धि बताया गया।एसपी ने पुलिसकर्मियों से जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन संवेदनशीलता, पारदर्शिता और सतर्कता के साथ करें। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता में रखें।इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा, सभी क्षेत्राधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।