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जानकारी के अनुसार पारस चौहान घर से पूजा का सामान नदी में विसर्जित करने बीते शनिवार को गए थे। इसी दौरान गहरे पानी में चल जाने से डूब गए। देर तक घर वापस नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने खोजबीन की और उनके बेटे सुबास ने रविवार को कसया थाने में पिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।नदी में शव मिलने की सूचना पाकर कुशीनगर पुलिस चौकी प्रभारी उमेश मिश्रा और हाटा कोतवाली के एसआई शुभम वर्मा पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे जहां शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।