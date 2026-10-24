Kushinagar News: आधी रात को नहर के पास युवक की मिला शव, हत्या का आरोप

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पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिजन दाह संस्कार करने से इन्कार किएदरवाजे पर शव रखकर प्राथमिकी दर्ज करने की कर रहे मांग, सिर में चोट लगने से हुई थी मौतपिपरा बाजार। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के सनेरा मल्ल छपरा गांव में 18 वर्षीय युवक का शव मिलने के मामले में परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिजन ने दाह संस्कार करने से इन्कार कर दिया। वे धमकी देने वाले युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं।शिवकुमार की मां रीता देवी ने बताया कि बृहस्पतिवार को दिन में पड़ोसी गांव के एक युवक ने फोन कर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। शिवकुमार ने इसकी जानकारी परिवार के लोगों को दी थी। बृहस्पतिवार रात वह गांव में प्रसाद वितरण कार्यक्रम में शामिल हुआ। रात करीब 10 बजे वह घरवालों को बताए बिना बाइक से निकल गया।रात करीब 12 बजे राहगीरों ने खसरारी माइनर के पास शिवकुमार का खून से लथपथ शव देखा। उसकी बाइक भी पास में पड़ी थी। जानकारी मिलने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एंबुलेंस से उसे मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिजनों ने दाह संस्कार करने से मना कर दिया। वे शव दरवाजे पर रखकर पुलिस से प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। शिवकुमार के पिता बंगलूरू में काम करते हैं। बेटे की मौत की सूचना मिलने के बाद वह घर के लिए रवाना हो गए।कोतवाली प्रभारी ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि परिजन ने धमकी दिए जाने के संबंध में पहले कोई शिकायत नहीं की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, हादसे में सिर पर चोट लगने से युवक की मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है। परिजन को दाह संस्कार के लिए समझाया जा रहा है। युवक घर से बिना किसी को बताए निकला था।