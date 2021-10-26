Kushinagar News: नहर में उतराया मिला टायल्स मिस्त्री का शव, हत्या की आशंका

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हाटा-पिपराइच मार्ग पर सहजौली नहर पुल के नीचे पानी में लोगों ने देखा मिस्त्री का शवअहिरौली बाजार। थाना क्षेत्र के हाटा-पिपराइच मार्ग पर शुक्रवार सुबह सहजौली नहर पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव पानी में उतराया मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। घर वालों ने हत्या का संदेह जताते हुए जांच की मांग की है।मृतक की पहचान अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बलुआ निवासी सुभाष प्रसाद (58) के रूप में हुई। सुभाष की पत्नी कमली देवी ने बताया कि सुभाष प्रसाद टाइल्स के मिस्त्री थे। वह काम मिलने पर बाहर जाते थे और शाम को घर लौट आते थे। बृहस्पतिवार को वे काम पर नहीं गए थे। शाम को वे घर से बिना कुछ बताए निकले और काफी देर तक वापस नहीं आए।परिजन ने उनकी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह नहर में शव मिलने की खबर सुनकर परिजन हाटा-पिपराइच मार्ग पर शुक्रवार सुबह सहजौली नहर पुल के नीचे पहुंचे और सुभाष के रूप में पहचान की। सुभाष प्रसाद के तीन लड़के हैं। तीनों आजीविका कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं। इस घटना से मृतक के परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। कमली देवी ने बताया कि उन्हें पति के अचानक जाने का कारण नहीं पता है। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को कब्जे में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।